◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―広島（９日・ベルーナドーム）広島・床田寛樹投手が、５回７安打３失点で交代した。味方の３本のソロで３点の援護をもらったが、中盤につかまった。４回１死から満塁を招き、西川に中犠飛。５回は２死一塁から長谷川の打球が中前にポトリと落ちて一、三塁を迎えると、踏ん張ることができなかった。古賀悠、渡部の連続適時打で同点。この回まででマウンドを降りた。過去３度の登板は１