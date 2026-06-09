女優・安達祐実が９日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に出演し、俳優の師を明かした。芸歴４２年を迎えた安達。同番組には１２年ぶりの出演となった。司会の黒柳徹子から影響を受けた俳優を問われ挙げたのは、２０１７年に死去した元ＮＨＫアナウンサーで、女優の野際陽子さん（享年８１）。ドラマ「ガラスの仮面」などで共演し、「役じゃなくてその人がそこにいる感じでしたし、指先の使い方まで本当