普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「浜木綿」はなんて読む？ 「浜木綿」という漢字を見たことはありますか？ヒントは、ひらがな4文字の言葉です！いったい、「浜木綿」はなんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスク