ＴＢＳの山本恵里伽アナウンサーが９日、ＴＢＳラジオ「荻上チキ・Ｓｅｓｓｉｏｎ」（月〜金曜、後５時）に出演し、事実婚を公表した。この日、３つ目のテーマとなった「当事者たちの事実婚のリアル」で「非常に個人的な話ではあるんですけど、私自身が先日事実婚をいたしまして」と報告。「法律婚ではなくて、なぜ事実婚をしたのかというと、私も夫も名字を変えずに家族になりたかったからというのが一番の理由。事実婚を選択