Ｊ１清水のＤＦ吉田豊が９日、富士市内で行われた富士・富士宮地区エスパルス地域事業応援団「２０２６懇親パーティー」に出席し、２０２６―２７シーズンでの巻き返しを誓った。富士宮市出身の吉田は壇上であいさつ。１４位だった明治安田Ｊ１百年構想リーグを振り返り、「このハーフシーズンで積み上げられたものはしっかりとありました。来シーズンはその積み上げを結果に変えていきたいと思っています」と力を込めた。同