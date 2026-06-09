高知工科大学は9日、大学の教員が400人以上の個人情報が入ったノートパソコンを紛失していたことを発表しました。高知工科大学によりますと、5月下旬、県外に出張した教員が、乗っていた列車内に業務用のノートパソコン1台を置き忘れ、紛失したということです。紛失に気づき、パソコンの捜索や鉄道会社への確認などをおこないましたが、現在も見つかっていないということです。大学がメールサーバー