中牟礼貞則さん日本のジャズギタリストの草分けとして知られる中牟礼貞則（なかむれ・さだのり）さんが4日、死去した。93歳。鹿児島県出身。葬儀は親族のみで行った。独学で弾き方を学び、1951年に上京後、プロ活動を開始。60年代にサックス奏者の渡辺貞夫さんのグループに参加し、ボサノバブームを巻き起こした。数多くの演奏家と共演を重ね、近年も精力的にライブ活動に励んでいた。弟子にギタリストの渡辺香津美さんがいる