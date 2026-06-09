7人組男性グループ、CLASS SEVENが9日、東京・江東区の東京ガーデンシアターで行われた国際イベント「ASIA CULTURE FESTIVAL 2026」のライブ「ASIA CELEBRATION LIVE」でパフォーマンスを披露した。上下ともピンク色のスーツで「miss you」で幕開け。最初のあいさつで「よろしくお願いします。すごく盛り上がっていただいてありがとうございます」と感謝。そして「令和7年7月7日に、さっき歌唱した『miss you』でデビューした7人組