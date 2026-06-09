新潟市で9日、国土交通省による貸し切りバスの監査が行われました。9日、新潟市西区の新潟ふるさと村には国土交通省の職員の姿が。リポート「新潟ふるさと村に到着したこちらのバス、いま抜き打ちで 国土交通省による監査が行われています」行われていたのは貸し切りバスを対象とした街頭監査です。運転手のアルコールチェックや疲労度、運行指示書を持っているかどうかなど、およそ20項目について確認が行われました