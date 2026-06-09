人気コスプレイヤーでグラビアアイドルの伊織もえさんが、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ「旬撮GIRL Vol.30」(扶桑社）に登場しました。今回は6人のグラビアアイドルの撮り下ろしカットを大ボリューム掲載しています。【写真】自慢の悩殺ボディを見せつけた伊織もえさん表紙を飾った伊織さんのグラビアのテーマは「60sサイケ＆グラマラス」。表紙を飾り、「60sサイケ＆グラマラス」をテーマに、サイ