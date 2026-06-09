伝説のル・マンレーサーに着想を得た初の量産クーペ英国の自動車メーカーであるACカーズは2026年5月29日、新型スポーツカー「ACコブラGTクーペ」の量産型を初公開しました。ACカーズは1901年創業の老舗メーカーで、1960年代に誕生した「ACコブラ」によって世界的な知名度を獲得しました。今回発表された新型ACコブラGTクーペは、その伝説的なスポーツカーのDNAを受け継ぎながら、現代の技術と快適性を融合した新世代モデルです