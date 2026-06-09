元 BAD HOPのBarkが、新たなミックステープ『Bling 2 Tape』を6月15日にリリースする。 （関連：BAD HOP、最後の夜に8人が打ち立てた伝説とは何だったのか？前人未到の東京ドーム公演を振り返る） また、先週にはSNSでとある電話番号を公開。表示された電話番号に掛けると、Bark自身のメッセージを聞くことができるとともに、発信者のSMSには『6/7、川崎駅東口で待ってるよ！』という文面と地図の