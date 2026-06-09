きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。第10話お姉ちゃん、今どんな気持ちでいますか？【編集部コメント】ヤダーーハルミさん性格悪い！！！典型的な「子どもの成果を自分の手柄だと勘違いしてしまう」親ですね。もちろ