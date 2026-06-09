何気ないひと言なのに、なぜか引っかかる……そんな経験はありますか？とくに職場の人間関係では、言葉の受け取り方ひとつで、相手への印象が大きく変わることがあります。今回の投稿は、「それはマウントなのか、それともただの雑談なのか」。ママたちのリアルな声から、その境界線を探ります。『「うちはもう高校生だから」ってマウントのつもりかな。職場のお局さんから、「子どもたちはお留守番？お昼を用意するのが大変だ