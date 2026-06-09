今年４月から先月にかけて、山形市に住む３０代の女性がおよそ１５０万円分の暗号資産をだまし取られる詐欺被害に遭いました。 警察によりますと、今年４月上旬、Ｔｈｒｅａｄｓで「短時間でお金稼げます」という副業関連の広告を見つけたことから、副業に関する情報を紹介する者（ＬＩＮＥアカウント「菅原○○」「新井マスター」）とつながり、指定された時間に特定のサイトにアクセスするという副業を始めました。 その