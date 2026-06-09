連日、高校生が熱戦を展開している「県高総体」。 大会5日目の9日はバスケットボールやバレーボールなどで決勝が行われました。 バスケットボール女子は新人戦、春季選手権と今シーズン2度の王者に輝いている「鶴鳴」と2年ぶりの頂点を狙う「長崎西」の優勝決定戦となりました。 宮城選手と村上選手の2人で61点をたたき出した鶴鳴が76対62で勝利し、8年ぶり34回目の優勝を決めました。 ※詳