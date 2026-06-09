住宅街にクマが現れた宇都宮市では、あすも全ての小中学校が休校になるということです。【映像】宇都宮市 あすも休校 クマ2頭目の可能性否定できず市によりますと、きょう1頭が捕獲されましたが、2頭目がまだいる可能性が否定できないということです。（ANNニュース）