佐渡金山のふもと、新潟県佐渡市相川地区で初夏の夜を彩る『宵乃舞』が行われました。幅広い世代の参加者が相川音頭を踊り流し、歴史ある響きが今に伝えられています。 6月5日から2日間にわたり、佐渡市相川地区の京町通りで行われた宵乃舞。 初日は今年4月の統合によって人数が増えた相川小学校の児童がみんなで相川音頭を踊り流しました。 【児童】 「宵乃舞を踊れるのはうれしい」 【児童】 「みんなと楽しく踊れたらそれ