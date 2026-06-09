ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ・BEYOOOOONDSの公式YouTubeが、9日に更新。新メンバーとして、杉山結菜（13）が加入することが発表された。【動画】BEYOOOOONDS新メンバーに大坪茉乃神奈川県出身の”中3”14歳公開された動画では、加入が決まると涙を見せ、メンバーと抱き合っていた。杉山は2013年3月29日生まれの中学2年生、神奈川県出身。