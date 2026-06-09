9日、宇都宮市の住宅街に現れたクマ1頭が捕獲されたことを受け、９日午後6時から宇都宮市が記者会見を開いた。会見では、これまでにない中心市街地や住宅密集地への出没という事態に対し、人的被害を出さずに捕獲に至った経過や、今後の警戒体制について説明が行われた。【映像】口が開いてる？ 1mくらい？捕獲されたクマ（実際の様子）クマ目撃の第1報が市に入ったのは6月6日午前6時56分、警察からの連絡だった。その後も数日