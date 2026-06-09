TBSの山本恵里伽アナウンサー（32）が事実婚をしたことが9日、分かった。ラジオ番組の中で自ら明かした。山本アナは「非常に個人的な話ではあるんですけども、私自身が先日、事実婚をいたしまして。法律婚ではなく、なぜ事実婚にしたのかと言うと、私も夫も名字を変えずに家族になりたかったからというのが一番の理由」と語った。そのため選択的夫婦別姓があれば「私たちは法律婚を選んでいましたね。別姓が認められていれば