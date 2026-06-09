共産党の小池晃書記局長の8日の記者会見で、高市陣営のネガキャン（誹謗中傷）動画疑惑についての質問が出た。【映像】 高市総理「秘書にキレられた」答弁の瞬間（実際の様子）記者が「IT会社社長の男性が総裁選で高市総理の秘書から、逆転するにはどうしたらという相談を受け、小泉防衛相を批評する、批判するような動画を作って投稿したということを共同通信の取材に証言した。総理の事務所は否定しているが、こうした事実関