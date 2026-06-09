◇交流戦阪神―ソフトバンク（2026年6月9日みずほペイペイ）阪神は6回2死から大山悠輔内野手の悪送球でピンチを招いた。大山は周東の打球を処理し、一塁ベースカバーに入った投手・門別に送球したが、悪送球となった。カバーに入った捕手・嶋村も逆をつかれて、ボールはバックネット方向へ。周東に二進を許す結果となった。ピンチを招いたが、ここは門別が踏ん張り、スコアボードのソフトバンクの攻撃に、この試合初め