9日の参議院外交防衛委員会で、社民党の福島みずほ党首が、公務員が予備自衛官と兼業しやすくする法案をめぐり、「いったん承認したら招集を止められない」問題を追及した。【映像】廣瀬氏「意見は伺っておりません」（発言の瞬間）予備自衛官とはふだんは別の仕事をしていて、有事や災害の時に招集される自衛官。公務員は職務専念義務があるため、これまで予備自衛官になる時と、招集に応じる時にそれぞれ許可を得る必要があ