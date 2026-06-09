news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「事故直前に消火剤まき散らしたか2人乗り自転車を警察追跡…事故」についてお伝えします。◇歩道を埋め尽くすほど集まった多くの人。赤色灯をつけた警察車両もとまっていました。7日未明、鳥取市にある通りで2人乗りをしていた自転車と乗用車が衝突する事故が起きました。警察によりますと、2人乗りをしていた自転車は事故直前、現場から250メートルほど離れた別の交差点で消火剤を