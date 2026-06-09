北中米Ｗ杯（１１日開幕）に臨む日本代表で大黒柱として期待されるＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）にイタリア１部ＡＣミラン移籍が浮上した。今夏に契約が満了する鎌田を巡ってはクリスタルパレスが残留へ向けて動き始める一方で、移籍先の候補も複数出ている。そうした中、ベルギーメディア「ボエットバルベルギー」は「鎌田選手がまもなくセリエＡへ移籍か」と報じた。「鎌田大地はフリーエージェントという立場を生かし