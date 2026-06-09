アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」の南なつが、９日放送のＴｏｋｙｏｆｍ「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」に出演。アイドルになった経歴を語った。南は、自身の経歴について「元々アイドルのマネジャーをやっていて、そこからアイドルになるっていう。変な経歴なんですけど」と告白。南は当時、ＣＡＮＤＹＴＵＮＥが現在所属する芸能事務所・アソビシステムとは違う事務所でマネジャーをしていたという。