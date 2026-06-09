３人組ムード歌謡グループ「純烈」の元メンバー・岩永洋昭（４６）が９日、インスタグラムを更新。８日に来年３月３１日をもって同グループを卒業することを発表したリードボーカル・白川裕二郎へメッセージを送った。この日は白川とのツーショットをアップ。「ゆーじろー兄ちゃん」と切り出し「純烈入りたての頃から、いつも気にかけて優しくしてくれて、ボケをボケで返したり返されたり、ベロベロの時も介抱してくれたり、優