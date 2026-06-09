【その他の画像・動画等を元記事で観る】全世界累計発行部数6000万部を突破（2026年6月時点）、第45回講談社漫画賞少年部門受賞、講談社「週刊少年マガジン」連載中の大人気コミックスが原作のTVアニメ『ブルーロック』。2022年10月〜2023年3月にかけてテレビ朝日系列にてTVシリーズ第1期が放送され、2024年4月に初の劇場版作品となる『劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-』が公開。そして同年10月よりＴＶシリーズ第 2 期となるTVア