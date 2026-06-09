鹿児島市の中学校で、高校生が研究した内容を発表する特別授業がありました。あの夏の虫の鳴き声は、地域によって違うそうです。 錦江湾高校では生徒たちが自然や科学の研究を続けていて、きょう9日は福平中学校を3年生12人が訪れ、日頃の成果を発表しました。 ツクツクボウシの鳴き声について、屋久島などの離島では鳴き声がシンプルなことなどが紹介されました。 （福平中学校3年）「自分で不思議に思ったことを調べてみた