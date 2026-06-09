大隅地方で線状降水帯が発生し、住民が救助されたり浸水被害が出たりした災害から1年です。本格的な雨のシーズンを迎えた現地を取材しました。 去年6月9日の午後7時ごろ、大隅地方で線状降水帯が発生。 鹿児島県の肝付町では1時間に70ミリの非常に激しい雨を観測し、県道が冠水。車2台が立往生し、3人がボートなどで救助されました。 今まで経験したことのない大雨だった （記者）「肝属川にかかる宮下橋の前の