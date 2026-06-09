奄美大島・大和村は鹿児島県内一のスモモの産地ですが、先週の台風6号で全体の2割の実が落ちました。農家を元気づけようと、大和村の伊集院村長らがきょう9日、県庁でスモモの魅力をPRしました。 きょう9日、県庁を訪れた大和村の伊集院幼村長。生産量県内一のスモモの魅力を知ってもらおうと、毎年、旬を迎えるこの時期に知事にPRしています。 しかし、今年は… （大和村・伊集院村長）「6月の初めの台風が吹き返しが強かっ