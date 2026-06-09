バスケットボールBリーグの鹿児島レブナイズがきょう9日、MBCを訪れ、シーズン終了を報告しました。 MBCを訪れたのは、鹿児島レブナイズの有川久志社長と3シーズン目を迎える飴谷由毅選手です。2季連続のプレーオフ進出となった今シーズンの報告と、来季への意気込みを語りました。 （飴谷由毅選手）「3シーズン連続のプレーオフ、プラス、その成績を上回ることを目標に頑張