【モデルプレス＝2026/06/09】ロックバンド・Mr.Childrenの公式サイトが6月9日に更新された。公演中に中断となった5月30日公演、中止となった31日公演の振替と、追加公演について発表した。【写真】ミスチル、一部報道にコメント◆Mr.Children、振替公演＆追加公演を発表公式サイトでは「先日公演中止とさせていただきましたMr.Children Tour 2026 “Saturday in the park” 5月30日（土）・31日（日）大阪公演に関しまして、振替