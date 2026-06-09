秋田朝日放送 鳥海山で遭難した７９歳の男性を捜索していた捜索隊が、９日午前に山形県側の御浜小屋付近で男性の遺体を発見しました。 警察によりますと、８日に登山のため鳥海山に入った滋賀県守山市の高雄潔さん（７９）の行方がわからなくなっていました。家族からの通報を受け、９日朝から捜索隊が捜索したところ、午前９時すぎに御浜小屋から山頂方向へ約１５０ｍの地点で、意識不明で倒れている男性を発見しました