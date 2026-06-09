小・中学生に地元の農産物に親しんでもらおうと、東根市で6月9日、給食のメニューに「佐藤錦」が登場しました。子どもたちはことしのサクランボの味を堪能していました。9日に子どもたちに提供されたのは、東根市で収穫された「佐藤錦」です。東根市では「地理的表示保護制度」・GIに登録された、東根さくらんぼの美味しさをPRしようと、毎年6月に市内の小・中学校で「東根さくらんぼ給食」を提供しています。9日は、市内の