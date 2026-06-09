◆サッカーＷ杯北中米大会国際親善試合オランダ２―１ウズベキスタン（８日、米・ニューヨーク）Ｗ杯北中米大会の１次リーグ初戦で日本と対戦するオランダが８日、ニューヨークでウズベキスタンとＷ杯前最後の実戦となる国際親善試合を行い、２―１で勝利も、守護神ＧＫフェルブルッヘン（２３）＝ブライトン＝が腰の打撲で負傷交代。主力ＤＦのＪ・ティンバー（２４）＝アーセナル＝がそけい部のけがで離脱が決まるなど、