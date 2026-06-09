◇プロ野球セ・パ交流戦 ソフトバンク-阪神(9日、みずほPayPayドーム)阪神投手陣がこの日は大炎上。5回までに本塁打を6本浴び10失点と大量失点を喫しています。先発は才木浩人投手。初回2死2塁の状況で栗原陵矢選手に154キロのストレートをスタンドに運ばれ、先制を許します。すると2回には野村勇選手にソロホームランを打たれ、さらに3回には栗原選手に2打席連続となる2ランホームランを浴び、5失点で降板となります。その後、4回