約２０年前に「千の風になって」が大ヒットして一世を風靡したテノール歌手・秋川雅史の息子でピアニストの秋川風雅が、東京芸大に入学したことを報告した。９日に自身のインスタグラムを更新し「ピアノをより専門的に勉強するために、実は今年から東京芸術大学別科に入学しました！」と伝え、大学の看板の前で撮影した写真をアップした。東京芸大の公式サイトによると音楽学部の「大学別科」は「音楽に関する技能を教授す