４人組バンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」が９日、公式Ｘを更新。ボーカル・桜井和寿の体調不良のため中止になっていた５月３０、３１日の大阪公演の振替公演が決定したことを発表した。合わせて福岡、神奈川での追加公演も発表した。この日、「Ｍｒ．ＣｈｉｌｄｒｅｎＴｏｕｒ２０２６“Ｓａｔｕｒｄａｙｉｎｔｈｅｐａｒｋ”振替公演と追加公演決定のお知らせ」の表題のもと、「先日公演中止とさせていただきまし