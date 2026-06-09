◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―阪神（９日・みずほペイペイ）阪神・森下翔太外野手が２−１０の６回先頭、大津の１４３キロ変化球を右翼テラス席へ運んだ。６日の楽天戦（甲子園）ではストライク判定を不服とし、球審への暴言でプロ初の退場処分を受けた。その翌戦で同僚の佐藤と並ぶリーグトップの１５号を放った。先発の才木浩人と２番手の椎葉剛は、初回から５回まで毎回本塁打を浴びて１０失点。２０１