日本テレビ「ｎｅｗｓｅｖｅｒｙ．」が９日、放送され、Ｗ杯２０２６の日本テレビ系スペシャルナビゲーターを務める俳優・竹内涼真（３３）が生出演した。子供のころからサッカー選手に憧れ、高校時代にはヴェルディのユースチームに所属していた竹内は、身長１８７ｃｍ。キャスターの森圭介アナウンサーが見上げる高さ。もう１人のゲスト、元サッカー日本代表・稲本潤一氏（４６）と並んでも頭半分、竹内の方が高く、体格で