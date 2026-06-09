フリーアナウンサーでタレントの森香澄（３０）と、お笑いコンビ・エルフの荒川（２９）が９日、都内で行われた「ＡＢＥＭＡ」で放送される「時計仕掛けのマリッジ」の合同取材会に出席した。森は番組内で理想の男子を「２５歳から４０歳」、「年収１０００万円くらい」「見た目のタイプは１６５センチ以上、清潔感あり、肌がきれい」とフリップに記載。成婚実績１３００組以上の敏腕婚活アドバイザーの植草美幸氏から「森さん