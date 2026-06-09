「西武−広島」（９日、ベルーナドーム）広島の床田寛樹投手が５回７安打３失点で降板した。３点の援護を受けながらも吐き出してしまった。打線はファビアン、平川、坂倉の一発で四回までに３得点。床田も序盤は無失点に封じていたが、３−０の四回に１死満塁のピンチから西川に犠飛を記録されて、１失点。さらに五回には古賀と渡部に連続適時打を浴びて試合を振り出しに戻された。５イニング全てで走者を背負う苦しい投球と