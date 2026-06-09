眼鏡をかけて芸術公演を鑑賞する中国の習近平国家主席。右は北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記＝8日、平壌（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮の朝鮮中央通信は9日、中国の習近平国家主席が8日夜に平壌で金正恩朝鮮労働党総書記らと芸術公演を鑑賞した際、眼鏡をかけた姿を捉えた写真を配信した。習氏が公の場で眼鏡を着用するのは珍しく、中国政府や国営メディアは今回の眼鏡姿の写真を公表していない。共に鑑賞した妻の