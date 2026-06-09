救命胴衣の交換期限が短縮されたのに整備規定に反映させず、管理職も不備をごまかそうとしたとして、5月に国土交通省から厳重注意を受けた北九州空港拠点の航空会社、スターフライヤーは9日、運航便への影響回避のため、管理職が単独で根拠のない判断をしたと同省に報告した。機体メーカーのエアバスが2022年2月、交換期限短縮を通知したが、スターフライヤーの担当者が見落とし、24年8月に当時の部長が把握。他の規定変更に紛