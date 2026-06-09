ボートレース多摩川の「ボートレース多摩川バースデイカップ」は予選3日間を終え、10日の10〜12Rで行われる準優勝戦に進む18人が決定した。その中で注目の存在は、予選を2位で通過した11R1号艇の丸岡正典（46＝大阪）だ。予選最終日は7Rに2号艇で出走した丸岡。スタートはコンマ18の5番手。それでもスタート後に伸び返して、1マークは4カド佐藤博亮の捲りをけん制して回ったイン小川竜太朗の懐を冷静に差した。そこからバック