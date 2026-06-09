まもなく開幕するサッカーワールドカップで、ソマリア人として初めて審判員を務める予定だった男性がアメリカへの入国を拒否されました。ワールドカップで審判を務める予定だったソマリア人のオマル・アルタン氏は6日、トルコのイスタンブールからアメリカのマイアミ国際空港に到着した際、審査上の懸念から入国を拒否されました。アメリカ移民当局はアルタン氏の入国拒否の理由を明らかにしていませんが、トランプ政権は去年、ソ