さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。6月8日（月）に放送された同番組では、「TOKYO DREAM PARK開業記念 有明春祭り」で実施された番組初のイベントの模様を放送。観客の前で普段と同じくさまざまな人の本音を聞いていく展開になるも、MC2人が突然「一回止めろ！」と切り出し…。【映像】いつものようにコ