（若狭敬一アナウンサー）きのう広い範囲に出された「津波注意報」について、改めて確認しましょう。防災士で気象防災アドバイザーの桜沢さんです。 【写真を見る】｢津波注意報｣は“どんな人”に“どんな行動”を呼びかけ？ 基本的には海岸堤防の海側の人でも｢避難指示｣は各自治体によって違う【桜沢信司解説】 （防災士・気象防災アドバイザー 桜沢信司）改めて津波注意報は、どれぐらいの津波の高さが予想さ